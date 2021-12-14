«Нужно было вернуться с семьей»: принц Уильям сдержал трехлетнее обещание Кейт Миддлтон

Принц Уильям сдержал обещание, данное Кейт Миддлтон три года назад. В 2018 году внук Елизаветы II посетил Иорданию в рамках тура по Ближнему Востоку. Кейт была беременна принцем Луи и не смогла присоединиться к супругу, что ее очень расстроило.

Семья герцогини жила в Иордании три года, когда Майкл Миддлтон работал пилотом British Airways. Тогда принц Уильям пообещал, что обязательно отвезет супругу туда, где она провела часть своего детства.

«Нужно вернуться с семьей для этого снимка», — передает обещание наследника издание Mirror.

больше по теме Красивые и счастливые: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми Снимок появился в инстаграме герцогов Кембриджских.

И вот в начале этого года принц Уильям исполнил обещанное. Королевское семейство сделало на память снимок на скалах. Именно это фото выбрано для рождественской открытки в дань уважения семье герцогини Кембриджской.

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