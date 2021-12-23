«Ах! И намучается же Алла с ее женихами»: Лиза Галкина в мерцающем платьице щегольнула обновками в деревенском замке

Дочка Примадонны знает толк в моде. При этом, примеряя платье, малышка подумала, что это майка, просто длинная.

Лиза Галкина в свои восемь лет уже принимала участие в модных дефиле, показывая на подиуме наряды Галины Юдашкиной. В обычные дни сестренка Гарри устраивает точно такие же «променады» в деревенском замке в Грязи. Дочка Аллы Пугачевой просто обожает наряжаться, в ход идут даже мамины шляпки и бижутерия.

Так, вышагивая туда-сюда, Лиза похвасталась обновками, примерив мерцающее молочное платье с пайетками. Сначала дочка Примадонны думала, что это майка, но, надев тунику, поняла — ей купили платьице.

«А я-то сначала подумала, что это майка! А это, оказывается, платье!! Во», — отметила Лиза, довольная собой. «Чудесно!» — восхитился Максим, рассматривая необычный блестящий наряд дочери в особняке.

«Ах! И намучается же Алла с ее женихами», «Ну какая прелестная все-таки у них с Максом дочурка подрастает», «Алла будет ухажеров отгонять?? Ой, ну не смешите!! Там еще папа никого к своей доченьке-принцессе не подпустит», «Не забывайте, у Лизы есть защитник, ее братик-двойняшка Гарри», «Модница! Какое красивое платьице, все переливается», — пишут фолловеры.

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