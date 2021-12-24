«Хотелось нормальной финансовой отдачи»: Ручка объяснила, почему из «Блестящих» ушли лидеры

Как отметила певица, текучка в группе началась очень сильная.

Певица Надя Ручка в шоу «Психология звезд» объяснила, почему в какой-то момент группу «Блестящие» покинули все лидеры музыкального коллектива.

«Когда я была в «Блестящих», то состав очень сильно начал в какой-то момент меняться. Ушли Ксюша Новикова, Аня Семенович, Юля Ковальчук в один год с разницей в несколько месяцев. Мы проработали года четыре вместе. Потом была текучка. Это очень плохо было для группы. Ни один коллектив не может нормально работать, если там меняется половина состава». Надя Ручка

Как отметила Надя Ручка, в основном вопрос у девочек был в деньгах. «Мы активно и долго работали. Хотелось нормальной финансовой отдачи. А вот новенькие не из-за денег потом уходили. Они просто не могли отдавать себя шоу-бизнесу», — заявила Надя Ручка.

Напомним, что Надя Ручка пришла в «Блестящие» в 2004 году на место Жанны Фриске. В 2017 году она навсегда покинула музыкальный коллектив.

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