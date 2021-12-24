«Я что Бог, чтобы понять, что у нее было на душе?»: Ручка высказалась о Фриске и ее болезни

Как отметила певица, у ее коллеги была на сердце какая-то боль и, возможно, обиды.

Певица Надя Ручка в шоу «Психология звезд» ответила на вопрос ведущей, почему ее коллега Жанна Фриске заболела раком в 2013 году.

«Ну… Я что Бог, чтобы понять, что у нее было на душе? Что-то было. Может, какая-то боль была, наверное, обиды. Сколько бы каждый из нас не улыбался, не бежал с горящими глазами, наверняка, внутри сидит что-то, о чем постоянно думаешь». Надя Ручка

Как отметила Надя Ручка, они дружили с Жанной Фриске на протяжении долгих лет. К примеру, однажды исполнительница приехала к «Блестящим» на «Новую волну» в Юрмалу. Они вдвоем долго бродили по пляжу и беседовали. Выяснилось, что обе певицы любители поговорить на духовно-философские темы.

Напомним, что именно Надя Ручка заменила Жанну Фриске в группе «Блестящие» в 2004 году. Исполнительница решила попробовать реализовать себя в сольном проекте. Как показали годы, Жанне Фриске это с блеском удалось.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!