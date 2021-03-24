«Ноги стройные, но блестящие колготки — перебор»: Васильев не оценил лавандовую мини-юбку Долиной

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал яркий аутфит Ларисы Долиной в фиолетовых тонах. Вместе с внучкой джазовая певица появилась на ковровой дорожке фестиваля «Жара Kids Fest». Перед объективом фотокамеры артистка позировала в «золотых» ботфортах и костюме, состоящем из мини-юбки и жакета с золотистыми пуговицами. К луку певица подобрала сумочку-ридикюль на тонкой цепочке. На шее у Ларисы Долиной красовался кулон.

«Мне кажется, Ларисе не идет такой наряд. Хотя у нее стройные, красивые ноги, но блестящие колготки — перебор. Юбка должна быть длиннее — до сапог. Или ботфорты должны быть выше. Цвет лаванды для Долиной бледноват. Рядом с певицей стоит ее внучка. Очаровательная, красивая девочка. И, конечно, Лариса выглядит не ее бабушкой, а мамой, что говорить!» — приводит 7days слова Александра Васильева.

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