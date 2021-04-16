«Насмешили»: Ольга Орлова рассказала о дедовщине в группе «Блестящие»

Звезда вспомнила о своей работе в девичьем коллективе.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова приобрела широкую известность, благодаря своему участию в девичьем коллективе «Блестящие», пик популярности которой пришелся на конец 90-х годов прошлого века.

Несмотря на то, что Ольга уже давно не выступает в составе группы, поклонники прекрасно помнят ее песни и до сих пор интересуются всем, что касается «Блестящих» эпохи Орловой и Фриске.

Во время интерактива, который экс-вокалистка «Блестящих» устроила с поклонниками в Instagram, звезду спросили о дедовщине в коллективе. Ольга призналась, что этот вопрос ее развеселил, поскольку она была самой старшей в группе.

«Была ли дедовщина в группе «Блестящие»?» — поинтересовались фанаты.

«Вы меня рассмешили, там как бы «дедом» была я. Поэтому не было», — поделилась Ольга Орлова.

Она добавила, что все девушки между собой дружили и поддерживали друг друга.

«Много времени проводили в тяжелых гастролях, поэтому нам было не до ругани», — сделала акцент Орлова.

Смотрите также