«Он приятной наружности»: Надя Ручка оценила внешность мужа Ольги Орловой

По словам певицы, она была уверена, что рано или поздно коллега кого-то встретит.

Певица Надя Ручка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о внешности нового мужа своей коллеги Ольги Орловой.

«Я от своей мамы узнала на днях об этом. Я видела этого мужчину. Он приятной наружности. Я, конечно, рада за нее. Это естественно. Я честно говоря думала, что рано или поздно это произойдет. Она встретит кого-то. Она уютная и домашняя женщина. Такие не могут долго быть одни». Надя Ручка

Как заметил присутствующий в студии телеведущий Влад Кадони, он не знает будут ли общие дети у ее подруги Ольги Орловой и ее мужа. «Она таким делится, с девочками», — сказал телеведущий.

Напомним, что Ольга Орлова долгое время скрывала своего мужа от общественности. Мужчину зовут Валерий. Он — бизнесмен.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!