«У Иры самой рыльце в пушку»: Виктор Салтыков высказался об изменах первой жены

Как отметил музыкант, для него певица уже давно – закрытая книга.

Музыкант Виктор Салтыков в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова своей первой жены певицы Ирины Салтыковой. В недавнем интервью в шоу «Алена, блин!» исполнительница заявила, что ее бывший избранник женился на второй жене после того, как Ирина Метлина изменила музыканту.

«Вы до сих пор слушаете Салтыкову? Нормальные люди этого делать не должны. Моя жена уже 29 лет со мной. Салтыкова для меня — закрытая книга. А то, что она говорит про меня – так там 90 процентов неправды». Виктор Салтыков

Как отметил Виктор Салтыков, все эти препирания с бывшей женой напоминают ему какой-то детский сад. «Я на Ирине Метлиной женился, потому что она прекрасный человек. Мы много лет уже вместе живем. С Салтыковой я из-за дочери Алисы только вместе был. У Иры самой рыльце в пушку. Помолчала бы уже на тему измен. Это если говорить серьезно. Зачем осквернять мою нынешнюю супругу. Салтыкова и ногтя ее не стоит», — заявил Виктор Салтыков.

Напомним, что у Виктора и Ирины Салтыковой есть общая дочь Алиса. Сейчас музыкант женат на Ирине Метлиной. У них двое общих детей.

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