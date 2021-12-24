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«У Иры самой рыльце в пушку»: Виктор Салтыков высказался об изменах первой жены

Как отметил музыкант, для него певица уже давно – закрытая книга.

«У Иры самой рыльце в пушку»: Виктор Салтыков высказался об изменах первой жены
Виктор Салтыков. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Виктор Салтыков в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова своей первой жены певицы Ирины Салтыковой. В недавнем интервью в шоу «Алена, блин!» исполнительница заявила, что ее бывший избранник женился на второй жене после того, как Ирина Метлина изменила музыканту.

Виктор Салтыков и Ирина Метлина
Виктор Салтыков и Ирина Метлина. Фото: Globallookpress.com

«Вы до сих пор слушаете Салтыкову? Нормальные люди этого делать не должны. Моя жена уже 29 лет со мной. Салтыкова для меня — закрытая книга. А то, что она говорит про меня – так там 90 процентов неправды».

Виктор Салтыков

Как отметил Виктор Салтыков, все эти препирания с бывшей женой напоминают ему какой-то детский сад. «Я на Ирине Метлиной женился, потому что она прекрасный человек. Мы много лет уже вместе живем. С Салтыковой я из-за дочери Алисы только вместе был. У Иры самой рыльце в пушку. Помолчала бы уже на тему измен. Это если говорить серьезно. Зачем осквернять мою нынешнюю супругу. Салтыкова и ногтя ее не стоит», — заявил Виктор Салтыков.

Напомним, что у Виктора и Ирины Салтыковой есть общая дочь Алиса. Сейчас музыкант женат на Ирине Метлиной. У них двое общих детей.

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Виктор СалтыковИрина МетлинаИрина СалтыковаИрина Салтыкова последние новостиШоу "Алена блин!"