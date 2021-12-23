«Послала ее. Перепалка была»: Салтыкова раскрыла суть затяжного конфликта с Ветлицкой

Как отметила певица, она была всегда более «скромной девочкой» по сравнению с коллегой.

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Алена, блин!» раскрыла суть своего затяжного конфликта с коллегой Натальей Ветлицкой.

«Журналисты как-то сказали, что Ветлицкая плохо обо мне отзывается. Ну, естественно, что я могу сказать. Послала ее. Причем это все не на камеру. Это была провокация. Потом она на это ответила. Я в ответ. Перепалка была. Ничего страшного». Ирина Салтыкова

Как отметила Ирина Салтыкова, Наталья Ветлицкая с ней не общалась после этого.

«Мы раньше не были подругами, а были просто знакомыми. По сравнению с Ветлицкой я была скромная девочка. Мужчин мы с ней никогда не делили. Я считаю, что ей не нужно было уезжать из России. Возвращаться очень сложно», — заявила Ирина Салтыкова.

Напомним, что Ирина Салтыкова и Наталья Ветлицкая — одни из главных звезд на отечественной сцене девяностых годов. Они соперничали друг с другом за поклонников.

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