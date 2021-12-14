«Ситуация, когда человек выпил дома на диване и уснул – классическая»: Салтыкова – о Хлебниковой

Певица Ирина Салтыкова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале высказалась о своей коллеге Марине Хлебниковой.
«Маринка — скромный и застенчивый человек. Я ее знала еще до известности. Ситуация, когда человек выпил дома на диване и уснул — классическая».
Как отметила Ирина Салтыкова, пьют многие. В том числе и среди звезд.
«Что касается алкоголя. Кто не пил? Половина из звезд не пьет только потому, что раньше много употребляли», — заявила Ирина Салтыкова.
Напомним, что певица Марина Хлебникова находится в больнице в тяжелом состоянии. В ее квартире случился пожар. По одной из версий замкнула проводка, по другой — звезда уснула пьяной.
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