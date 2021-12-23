«Я с ней не ругалась. Она перестала общаться»: Салтыкова высказалась о конфликте с Орловой

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Алена, блин!» рассказала, почему не общается уже много лет с коллегой Ольгой Орловой.

«Мы немного дружили с Олей. Я ее познакомила с Александром Кармановым, который стал потом ее мужем. Ей нужен был жених, а ему — невеста. Ему нужна была молодая красавица. Я с ней не ругалась. Она перестала общаться. Я не знаю почему. Это вы у нее спросите». Ирина Салтыкова

Как отметила Ирина Салтыкова, она по жизни одиночка.

«Я не дружу с артистами. Но у меня есть пять подруг. Но они не из мира шоу-бизнеса. Дружить с артистами у меня не получается», — заявила Ирина Салтыкова.

Напомним, что Ольга Орлова в 2001 году вышла замуж за Александра Карманова. У них родился сын Артем. Через три года пара распалась.

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