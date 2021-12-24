«Это, если быть честной»: Ольга Орлова подтвердила, что не общается с Ириной Салтыковой

Почему две известные певицы перестали дружить между собой – загадка.

Певица Ольга Орлова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro подтвердила, что уже много лет не общается с бывшей подругой и коллегой Ириной Салтыковой.

«Я не буду рассказывать, почему мы не общаемся с Ириной Салтыковой. Послушайте. Давайте так. Если я когда-нибудь решу это сделать и все рассказать, то это точно будет не сайт в Интернете. Это, если быть честной». Ольга Орлова

Ранее Ирина Салтыкова отмечала, что именно она познакомила Ольгу Орлову с первым мужем бизнесменом Александром Кармановым. Исполнительнице нужен был состоятельный жених, и предпринимателю — красивая невеста. Почему Орлова вдруг перестала общаться — Салтыкова и сама не знает. Она утверждает, что с коллегой не ругалась.

Напомним, что Ольга Орлова в 2001 году вышла замуж за Александра Карманова. У них родился сын Артем. Через три года пара распалась.

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