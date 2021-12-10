«Да здравствует беременность!»: Орлова выставила фото с милым животиком

Многие поклонники тут же решили, что Ольга Орлова ждет ребенка.

Ольга Орлова недавно призналась, что тайно вышла замуж за своего бойфренда Валерия, с которым была в отношениях два года.

Бракосочетание состоялось еще 27 сентября тихо, вдвоем, без свидетелей и приглашенных гостей. Ольга Орлова предстала в ЗАГСе в белом брючном костюме, а потом счастливая пара отправилась в ресторан, где отметила соединение двух сердец ужином с шампанским.

Теперь за ведущей «Дома-2» пристально наблюдают тысячи пытливых глаз поклонников, ожидая очередных новостей с семейного фронта Орловой. И вот Ольга выставила в свой Instagram фото в жакете оттенка фуксии и кожаном сарафане. И… что это? Под одеждой явно виден аккуратный животик.

Однако звезда вовсе не стала говорить в этом посте о беременности и даже намекать на нее, а написала о том, что звезды часто вынуждены использовать компьютерные фильтры из-за давления общественного мнения. Но поклонники уже сделали выводы.

«Долой фильтры, да здравствует беременность!», «Тоже так подумала», «Беременная», «Вы в положении?», «Животик», «Беременная?» — эти и другие комментарии можно увидеть в личном блоге звезды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.