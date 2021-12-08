«Уймитесь уже!»: Ольга Орлова ответила недоброжелателям Давы

Манукяна обвинили в пиаре после покупки квартиры для бездомной бабушки.

Ольга Орлова ответила недоброжелателям Давида Манукяна. Телеведущая «Дом-2» вступилась за коллегу, который не так давно подарил новое жилье пенсионерке. Публика решила, что рэпер сделал это не от души, а решил попиариться.

«Не помогаешь — плохо, помогаешь и выкладываешь — значит, пиаришься. Помогаешь и не выкладываешь — значит, врешь, что помогаешь. Ребят, вы определитесь, что делать-то», — возмутилась Орлова в stories своего Instagram.

Певица упомянула блогера, который заявил, что видео Манукяна — постановочное. Орлова раскритиковала людей, которые сами ничего не делают для общества, а только обвиняют других. Ольга сама занимается благотворительностью — певица часто помогает приютам с животными.

«Уймитесь уже. Каждый помогает кому хочет и как хочет. Это личное дело каждого! А «судьи диванные» никогда пшено птицам не дадут, не говоря уже о покупке квартиры бабушке», — написала звезда.

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