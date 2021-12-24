«Мама ему нравится»: телезвезда Николаева умилила снимком с новорожденным сыном от Вдовина

На днях Елена Николаева впервые стала мамой. 35-летняя телеведущая родила первенца от бизнесмена Игоря Вдовина, который получил популярность благодаря браку с Анастасией Волочковой.

21 декабря Николаева родила сына, которого назвали Александр. Снимком с ним она поделилась в своем инстаграме.

«Александр улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится», — написала Николаева.

Фанатов умилил такой кадр.

«Будьте счастливы и здоровы. Какие вы красавцы! От души поздравляю, здоровья вам и малышу», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Николаевой и Вдовиным живет дочь Волочковой Ариадна. Свой шаг она объяснила тем, что так ей ближе добираться до школы.

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