«А в роддом-то некогда»: Елена Николаева облачилась в черное боди и пудровый жакет на 41-й неделе беременности

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин со дня на день вновь станет отцом.

Молодая супруга бизнесмена, телеведущая Елена Николаева призналась, что ее беременность затянулась.

По подсчетам врачей, идет уже сорок первая неделя ожидания малыша. Предполагаемая дата родов осталась позади, а Елена Николаева все еще не стала мамой.

«Что ни день — то съемки. Драмкружок, кружок по фото, а еще мне… Многие спрашивают: а в роддом-то мне когда? А в роддом-то некогда», — написала в микроблоге Елена Николаева.

Пост она проиллюстрировала своим роскошным снимком, на котором запечатлена в красивом образе.

Елена Николаева предстала в гримерке в черном боди, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Сверху она набросила пудровый жакет с коротким рукавом.

«Уже неделю, как прогуливаю визит в роддом», — добавила Елена Николаева, общаясь в комментариях с подписчиками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.