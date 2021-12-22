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Нежно обнимает за животик: Елена Николаева поделилась фото с Игорем Вдовиным, которое сделала прямо перед родами

Молодая мама Елена Николаева также сообщила имя новорожденного сына.

Нежно обнимает за животик: Елена Николаева поделилась фото с Игорем Вдовиным, которое сделала прямо перед родами
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Телеведущая Елена Николаева, которой 25 декабря исполнится 36 лет, впервые стала мамой. Накануне, 21 декабря, она родила мальчика.

Малыш сделал счастливой не только Елену Николаеву, но и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина.

Мужчина стал известным, благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой.

Елена Николаева раскрыла точное время появления сына на свет и его имя.

«Бывают в жизни важные дни. Много разных, классных. А потом наступает обычный, казалось бы, вторник… 21.12.2021. И, как мне заметили, еще и XXI век. 40 акушерских недель и 2 дня, и мир становится больше», — поделилась эмоциями Елена Николаева.

Пост она сопроводила трогательным снимком, который был сделан в клинике прямо перед родами. В кадре будущую маму за животик нежно обнимает муж.

Елена Николаева и Игорь Вдовин за 20 минут до рождения сына
Елена Николаева и Игорь Вдовин за 20 минут до рождения сына. Фото: instagram.com/elenanika/

«Мы не делали никаких классических «беременнских» фотосессий. Муж меня все равно видит лучше всех. Вот, за несколько минут «до». До изменения нашего мира, а точнее,  ровно за 20 минут «до». Таймер на фото в лифте 21:47. В 22:07 Александр появился на свет», — добавила Елена Николаева.

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