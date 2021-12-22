Нежно обнимает за животик: Елена Николаева поделилась фото с Игорем Вдовиным, которое сделала прямо перед родами

Телеведущая Елена Николаева, которой 25 декабря исполнится 36 лет, впервые стала мамой. Накануне, 21 декабря, она родила мальчика.

Малыш сделал счастливой не только Елену Николаеву, но и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина.

больше по теме Молодая жена Игоря Вдовина Елена Николаева впервые стала мамой 35-летняя телеведущая Елена Николаева подарила своему избраннику долгожданного сына.

Мужчина стал известным, благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой.

Елена Николаева раскрыла точное время появления сына на свет и его имя.

«Бывают в жизни важные дни. Много разных, классных. А потом наступает обычный, казалось бы, вторник… 21.12.2021. И, как мне заметили, еще и XXI век. 40 акушерских недель и 2 дня, и мир становится больше», — поделилась эмоциями Елена Николаева.

Пост она сопроводила трогательным снимком, который был сделан в клинике прямо перед родами. В кадре будущую маму за животик нежно обнимает муж.

«Мы не делали никаких классических «беременнских» фотосессий. Муж меня все равно видит лучше всех. Вот, за несколько минут «до». До изменения нашего мира, а точнее, ровно за 20 минут «до». Таймер на фото в лифте 21:47. В 22:07 Александр появился на свет», — добавила Елена Николаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.