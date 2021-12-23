«Игорь провел всю первую ночь с малышом на груди»: телеведущая Николаева назвала имя сына от Вдовина

Елена Николаева родила первенца от Игоря Вдовина 21 декабря. В своем инстаграме она поделилась трогательными кадрами из роддома. В самый ответственный момент с ней был любимый муж. Мальчика назвали Александр.

«Спасибо, муж. Так люблю тебя. Игорь провел всю первую ночь с малышом на груди. И это теперь мое самое любимое фото. Потому что я в жизни не видела ничего красивее и нежнее этой парочки. «Приходите еще», — сказали в центре Кулакова. Придем», — написала Николаева.

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Напомним, Николаева и Вдовин оформили свои отношения в прошлом году. Пара познакомилась несколько лет назад на одном из мероприятий.

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