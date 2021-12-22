«Прям трещит»: Седокова в нюдовом платье с декольте не по размеру обнажила округлую грудь

Певица запечатлелась в кожаном наряде, который не скрыл ее звездные прелести.

Анна Седокова является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она не только может похвастаться своим вокалом, но и выдающимися формами. После третьих родов певица долго не могла похудеть.

Но это не помешало ей снова выйти замуж. Она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Он дарит ей подарки и во всем поддерживает. Артистка в свои 39 лет по-прежнему хвастается своими формами.

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В соцсети Анна регулярно публикует фото в купальнике. Для выходов в свет она выбирает женственные наряды, подчеркивающие ее достоинства. На этот раз артистка запечатлелась в кожаном платье-футляре нюдового цвета.

Образ дополняли босоножки на шпильке. Сначала Седокова запрокинула голову, выставив пышное декольте не по размеру, поманив бюстом. Потом она показала бедра, которые едва уместились в наряд.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали певицу комплиментами. К слову, сама артистка несколько лет назад призналась, что ее фигура не идеальная, когда ее засняли фанаты на пляже.

«Ножки шикарные», «Очень аппетитная», «Сочная женщина», «Вы поправились?», «Наряд прям трещит», «Вот это орех у вас», «Нереальная фигура», «Вы для многих эталон и вдохновение», «Платье едва вам подошло», «Грудь вываливается», — прокомментировали пост подписчики.

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