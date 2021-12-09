Изысканно и стильно: Рудковская в пышном платье макси посетила Большой театр с подругами

Яна Рудковская уже давно занимается продюсированием. Она в свое время постаралась, чтобы Дима Билан победил и привез «Евровидение» в Россию. Уже больше 10 лет блондинка счастлива в браке с Евгением Плющенко.

Она стоит горой за мужа и своих детей. Саша Плющенко тоже занимается фигурным катанием, а малышу Арсению недавно исполнился год. Несмотря на большое количество хлопот, звезда регулярно выходит в свет.

Недавно Яна слетала с супругом и сыном на соревнования в Италию. А вот потом она успела посетить гала-вечер журнала Vogue. На публике продюсер привыкла появляться в роскошных вечерних нарядах.

Тогда она выбрала мерцающий комбинезон. А вот 9 декабря Рудковская посетила Большой театр. В стенах знаменитого здания она предстала в пышном платье с многослойной юбкой и рюшами. Наряд дополняла сумка Dior.

«Балет „Иван Грозный“ в Большом, с легендой — Сергеем Филиным. В окружени подруг и потрясающими девочками! Все супер», — поделилась звезда.

Не раз Яна сталкивалась с критикой. На этот раз она получила множество комплиментов. Ее вечерних аутфит многих восхитил. Наряд подчеркнул талию 46-летней светской львицы. «Мой любимый балет. Всегда реву на нем в три ручья», — призналась певица Валерия. «Очень красиво и достойно!», «Для меня, это одно из лучших платьев! Шикарно», «Выглядите волшебно», — прокомментировали пост подписчики.

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