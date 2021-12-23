«Шел 42-й день съемок»: постройневшая Ани Лорак запечатлелась в алом платье-жакете с перьями

Певица призналась, что у нее кончаются силы. Но при этом она похвасталась новым образом.

Ани Лорак уже длительное время выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с дочкой Софией. Однако каждый год декабрь становится одним из самых насыщенных месяцев у артистов.

Певица успевает гастролировать, посещать премии и ездить на новогодние съемки. Она каждый раз демонстрирует новые образы. Звезда предпочитает носить броские наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

Для появления на сцене Лорак зачастую выбирает платья со стразами или бахромой. Певица на этот раз запечатлела себя в гримерке перед очередными съемками. Так как до Нового года остается неделя, она не стала скрывать, что изрядно устала.

«Шел 42-й день съемок. Мы надеемся выжить в этих условиях. Мы настоятельно из последних сил стараемся донести радость. Пожалуйста, только попробуйте нам не радоваться», — заявила артистка.

Вскоре она запечатлелась в алом платье-жакете с перьями на плечах. Лорак постройнела, поэтому она теперь все чаще подчеркнула свою точную фигуру. На ее шее блестело ожерелье.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что редко ее видят в нарядах красного цвета. «Ох, какая дива», «Безумно идет этот образ», «Где все! Как вы похудели», «Ну просто красотка», «Платье так сидит, улыбка шикарная — чудо», «Ну наряд прям зачетный», «Птичка наша яркая», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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