«С самой красивой и желанной»: Лорак в платье в пол с прозрачным декольте сразила Лепса

Певица в женственном образе предстала перед артистом, который разводится с женой.

Ани Лорак не скрывает, что любит сцену. Она предпочитает выступать не только одна. Артистка в этом году представила дуэт с Сергеем Лазаревым. Для каждого появления на публике она подбирает яркие образы.

В 43 года певица может похвастаться стройной фигурой, поэтому зачастую носит откровенные наряды. А после развода с турецким бизнесменом, она стала чаще подчеркивать свои достоинства.

Так как близится Новый год, Лорак регулярно выступает на сцене. На днях она предстала в Минске в соблазнительном боди. А на одном из других концертов певица спела с Григорием Лепсом. Она облачилась в золотое платье в пол с разрезом и глубоким прозрачным декольте.

Артистка сразила коллегу своими формами. Но Лепс не устоял и запечатлелся в обнимку с Каролиной (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) за кулисами. Фото он не стал обрабатывать в фоторедакторе.

«С самой красивой и желанной артисткой мира», — написал он.

Примечательно, что недавно Лепс подал на развод. Он прожил 20 лет вместе с Анной Шаплыковой. Причины такого решения пока остаются тайной.

«Какая она красивая», «Платье и цвет волос огонь», «На своих фото у нее ноги безупречные, а тут нет», «Какая улыбка у Григория, как чеширский кот», «Лорак всегда выглядит эффектно», «Платье роскошное, нет слов у всех», «Ножки-то неидеальные. Вот как вены видно», «Как мне нравится эта пара! Прелестный дуэт», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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