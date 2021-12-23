«Все, Курбанчик, я побежала»: Гузеева в меховой шубке отметилась в спальне с экс-мужем Бородиной

Курбан Омаров поделился видео с телеведущей. Он поразил поклонников своим намеком на близость с артисткой.

В этом году Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. По словам телеведущей, она год готовилась к этому событию. Ксения не стала называть причину развода, но намекала на предательство.

Она почти не видится с экс-супругом. Но накануне они отметили день рождения дочки Теоны. Первую часть дня именинница провела с мамой, а вторую — с папой.

Примечательно, что Бородина пока не говорит о личной жизни. А вот Курбан не так давно принял участие в шоу «Давай поженимся». Тогда ведущая Лариса Гузеева была удивлена, когда получила от него большой букет алых роз.

А вот теперь бывший муж Бородиной поделился видео, которое всполошило его подписчиков. На кадрах он сидит в постели в полуголом виде, а Гузеева облачается в пушистую шубку.

«Все, Курбанчик, я побежала! У меня елки», — сказала она. «Удачи», — пожелал ей экс-муж Бородиной. «Когда слова не нужны», — написал он.

Поклонники были поражены тому, что Омаров отметился в спальне с Гузеевой. Многие посмеялись над этой сценой. «Лариса — шикарная женщина», «Врет! К Нагиеву побежала», «Это Лариса Гузеева?», «Нормально вы так намекаете», «Это весело», «Как она решилась на это только», «Альфонс приглянулся», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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