«Альфонсы такие подарки не дарят»: Гузеева встала на защиту бывшего мужа Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной, 41-летний Курбан Омаров стал женихом на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Инвестор, блогер, член совета директоров в компании отца, перечислила Лариса Гузеева визитку героя, не забыв подчеркнуть, что за ним закрепилась слава альфонса после брака с Ксенией Бородиной.

На что мужчина проявил галантность и преподнес ведущим по огромному букету роз. Когда роскошные презенты от жениха внесли в студию, Лариса Гузеева не поверила своим глазам. «Это невероятно, я всякое видела, но это очень щедро!», — поразилась актриса и телеведущая.

«Остатки альфонской жизни. Я решил их потратить на вас», — отшутился Омаров.

«Но вообще, альфонсы, конечно, такие подарки не дарят. Я думаю, что это злые люди. Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю, охоту зачем-то. Конечно, вы мужчина красивый, видный, женились на девушке, о которой многие говорят», — оправдала гостя телесваха.

Напомним, в браке с телеведущей Ксенией Бородиной Курбан Омаров прожил почти 6 лет. За это время, по наблюдению подписчиков, мужчина не работал, якобы сидел на ее шее и занимался дрессировкой домашних питомцев.

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