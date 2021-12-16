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«Альфонсы такие подарки не дарят»: Гузеева встала на защиту бывшего мужа Бородиной

Курбан Омаров в поисках счастья стал героем программы «Давай поженимся!».

«Альфонсы такие подарки не дарят»: Гузеева встала на защиту бывшего мужа Бородиной
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!" / Первый канал

Бывший муж Ксении Бородиной, 41-летний Курбан Омаров стал женихом на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Инвестор, блогер, член совета директоров в компании отца, перечислила Лариса Гузеева визитку героя, не забыв подчеркнуть, что за ним закрепилась слава альфонса после брака с Ксенией Бородиной.

На что мужчина проявил галантность и преподнес ведущим по огромному букету роз. Когда роскошные презенты от жениха внесли в студию, Лариса Гузеева не поверила своим глазам. «Это невероятно, я всякое видела, но это очень щедро!», — поразилась актриса и телеведущая.

Курбан Омаров преподнес подарки телеведущим. «Альфонсы такие подарки не дарят»: Гузеева встала на защиту бывшего мужа Бородиной

«Остатки альфонской жизни. Я решил их потратить на вас», — отшутился Омаров.

«Но вообще, альфонсы, конечно, такие подарки не дарят. Я думаю, что это злые люди. Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю, охоту зачем-то.

Конечно, вы мужчина красивый, видный, женились на девушке, о которой многие говорят», — оправдала гостя телесваха.

Напомним, в браке с телеведущей Ксенией Бородиной Курбан Омаров прожил почти 6 лет. За это время, по наблюдению подписчиков, мужчина не работал, якобы сидел на ее шее и занимался дрессировкой домашних питомцев.

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