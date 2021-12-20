«На зимнем стиле»: Муцениеце в дубленке с плюшевым мехом похвасталась лифтолуком

Бывшая жена Павла Прилучного решила показать свой образ. Она не побоялась предстать без макияжа.

Актриса Агата Муцениеце прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа». Почти 10 лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным. Многие считали их гармоничной парой, но год назад супруги развелись.

Теперь Агата чаще снимается в кино. Она признавалась, что мечтала быть востребованной. Кроме того, в этом году звезда приняла участие в «Ледником периоде».

Примечательно, что Агата похудела за последние месяцы. Поклонники считают, что она также стала выглядеть более женственно. Этой зимой актриса регулярно хвастается образами. Она предпочитает выглядеть естественно.

На этот раз бывшая жена Прилучного облачилась в длинную дубленку с плюшевым мехом. Она сочетала ее с алым свитером и джинсами клеш. Муцениеце также надела шапку. Она предстала без макияжа.

«На зимнем стиле», — написала звезда.

Примечательно, что дубленки стали популярны в этом сезоне. Виктория Лопырева ранее отметилась в сливочной дубленке. Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. «Какая вы милая», «Приятно, что вы не краситесь каждый день», «Дубленочка», «Какой у вас уютный образ», «Как же вы красивы», «Умеете удивлять своими зимними лучками», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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