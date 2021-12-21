Хит зимы: 53-летняя Валерия в черном дубленке с плюшевым мехом отметилась на улице

Валерия давно стала народной артисткой России. Она выступает на сцене уже много лет. И даже в 53 года певица продолжает радовать поклонников новыми хитами. Она появляется на публике в женственных нарядах.

Так как Валерия занимается спортом и держит себя в форме, она часто подчеркивает свои достоинства. Звезда не боится экспериментировать, поэтому носит как классические платья, так и молодежные луки.

В последнее время Валерия постоянно ездит на съемки и концерты. Она каждый раз появляется на публике новых образах. Но даже в обычной жизни певица старается выглядеть стильно.

На этот раз она отметилась в черной дубленке цвета с мехом винного цвета. Длинный наряд артистка решила не дополнять шапкой или шарфом. Расклешенные рукава придали образу изюминку. Жена Иосифа Пригожина устроила небольшой променад.

Примечательно, что дубленки стали хитом зимы. Виктория Лопырева, Ольга Бузова и другие модницы тоже носят дубленки. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Очень элегантно», «Валерия, вы классно выглядите. Всегда одеты со вкусом!», «Какой наряд», «Ой, дубленка роскошная», «Вы прям зимняя красавица», «Вы прекрасны», «Такой наряд, цвет особенного классный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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