Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва: участник шоу устроил скандал

Уже много лет на канале ТНТ выходит «Битва экстрасенсов». На глазах зрителей участники демонстрируют свои умения, которые кажутся невозможными. С каждым сезоном испытания становятся все более сложными.

В этом году вышел уже 22-й сезон шоу. До финала смогли дойти всего четыре претендента на победу: ясновидящая Линда Хевард-Миллс, любовная ведьма Ольга Якубович, чернокнижник Влад Череватый и колдун Максим Левин.

Во время съемок финала поддержать участников пришли звезды прошлых сезонов проекта. Кто-то принес подарки, кто-то — букеты. Каждый поддержал своего фаворита. Но поддержка именитых экстрасенсов пришлась по душе не всем финалистам. Череватый едва не поставил под угрозу финал, так как умудрился поругаться со всеми гостями мероприятия.

Уже по традиции на финал «Битвы» пришли те, кто проявил себя в прошлых сезонах: Олег и Александр Шепс, Надежда Шевченко, Виктория Райдос, Марьям Циминтия, Аида Грифаль, Влад Кадони и многие другие известные персоны.

Чернокнижник Влад нелестно высказывался в адрес большинства тех, кто был на съемках. Он выразил свое сомнение в способностях Александра Шепса и Сони Егоровой, а также в том, что гадания на картах Таро Александра Кинжинова помогают ему транслировать правду. Когда Марьяна Романова решила провести ритуал, Череватый выхватил у нее из рук антикварное зеркало и ушел, выкрикивая нецензурные слова.

Почему финалист так себя повел, а также повлиял ли скандал на итоги зрительского голосования, станет известно уже 25 декабря. Финал «Битвы экстрасенсов» покажут на ТНТ в 19:30.

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