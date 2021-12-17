Поиски человека на морозе: что покажут в предфинальном выпуске 22-й «Битвы экстрасенсов»

22-ой сезон «Битвы экстрасенсов» подходит к своему финалу. В выпуске от 18 декабря зрители увидят последнее испытание, после которого голосование за победителя будет закрыто.

К предфинальному тесту допущены четверо сильнейших претендентов: колдун Максим Левин, чернокнижник Влад Череватый, ведьма Ольга Якубович и ясновидящая Линда Хевард-Миллс.

Им предстоит найти человека. Местом действия выбран заброшенный сталинский дом: на территории в несколько тысяч квадратных метров находится лишь один человек, спрятанный в одной из комнат. Каждому из экстрасенсов на прохождение данного испытания отведено время – тот, кто не уложится, провалит задание. Кроме того, задачу усложняет сильный холод, который внезапно ударил по столице в декабре.

Кто из четверки сильнейших не оправдает ожидания своих поклонников?

Не пропустите новый выпуск «Битвы экстрасенсов» — 18 декабря в 19:30 на канале ТНТ.

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