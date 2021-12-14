«Крах доллара и климатический хаос»: звезда «Битвы экстрасенсов» Марианна Атие предсказала, каким будет 2022 год

Марианна Атие про себя говорит, что родилась с джинном внутри. Она с пяти лет знает, что не такая, как все, и видит мир мертвых. В 22-м сезоне шоу «Битвы экстрасенсов» она пробовала свои силы, но до финала не дошла. Марианна покинула проект.

Teleprogramma.pro задала экстрасенсу несколько вопросов о том, каким будет 2022 год,

Куда приводят мечты

— Марианна, как вы оказались на «Битве экстрасенсов»?



— Очень просто. Я отправила заявку в редакцию «Битвы экстрасенсов», находясь на тот момент в Уганде. Прошла онлайн-кастинг в 21-й сезон, но не смогла вылететь вовремя из-за пандемии. Звезды сложились через год, и путь моих желаний привел меня на поляну 22-го сезона.

— Что самое сложное для вас на шоу «Битва экстрасенсов»?



— Испытания, которые нам заботливо подбирают создатели проекта, — это всегда стресс и куча эмоций, они буквально распирают тебя изнутри. Порой очень непросто справиться с испытанием и с собой в этом испытании.

Сюрпризы на площадке

— Как готовитесь к испытаниям?



— В первую очередь это психоэмоциональная подготовка. За сутки до испытания я стремлюсь погрузить себя в состояния покоя, стараюсь исключить все внешние факторы.

Как только чувствую, что маятник внутренней гармонии стоит в правильной точке, иду в алтарную комнату и прикрываю за собой дверь, ведь то, что происходит в моем алтаре, могу слышать и видеть только я и дружественные ко мне Лоа пантеона религии Вуду.

— А знаете заранее, чего ждать на площадке?



— Естественно, нет, это всегда сюрприз, и, буду откровенна, не всегда приятный.

— Часто зрители рассуждают: если бы участники шоу действительно обладали даром, то могли сразу определить победителя. Понятно, что есть задумка, проект. Но впервые увидев своих соперников на битве, вы сделали для себя какие-то выводы, кто будет победителем?



— Рассуждения и умозаключения тренируют мыслительный процесс и развивают у людей фантазию. Это еще один плюс нашего проекта. Как есть на самом деле, пусть останется тайной, еще одной тайной «Битвы». Будучи на поляне, я уже знала, с кем буду стоять в готическом зале.

Маленький джин

— В чем ваша особенность, дар?



— Моя особенность состоит в том, что я параллельно живу в двух мирах — в мире живых и в мире мертвых. Я медиум и с детства вижу перешедших за черту земной жизни. Я являюсь «полукровкой» в физическом плане: ношу в себе пять кровей разных рас.

И в плане высших матерей тоже, я заключаю в себе свет и тьму в равных пропорциях и призвана вечно соблюдать баланс высших сил.

— Когда впервые заметили, что видите больше других людей? Это наследственное или вы первая в своей семье?



— Отец назвал меня Нафисату. На языке суахили это значит «открывающая путь другим». Дар достался мне от отца. Он говорил, что я рождена с джинном внутри, что он будет хранить меня и помогать во всем.

Мой отец родился и вырос среди песков пустыни Сахара, совсем недалеко от «Ока Сахары», там верят в джиннов пустыни. Своего джинна я впервые услышала в 5 лет.

Печальная судьба доллара

— А не приходилось сожалеть, что вас наградила им природа?



— Приходилось, и неоднократно. Если в ваших головах царит покой хоть иногда, то в моей голове звучат мысли других людей, я их слышу все время. Это тяжко, если честно, но со временем привыкаешь.

Тяжелее всего было привыкнуть слышать родственников, тот еще аттракцион, признаюсь вам. Гений или сумасшедший, дар или проклятие — эта грань и по сей день остается тоньше волоса.

— Давайте заглянем в будущее. Последние два года были непростыми для человечества. Что нас ждет в 2022 году?



— Проще не будет, и как раньше тоже не будет. Тот, кто ждет, что все устаканится и вернется на круги своя, тратит бесценное время жизни впустую. Сейчас мы можем наблюдать завершение цикла и переход на «темную сторону» во всех смыслах.

Нарушен великий баланс высших сил. Мы с вами своим поведением нарушили этот баланс. Тьма сейчас модна и в почете, от нового поколения разит зияющей пустой.

Финансовую мировую сферу ожидает крах одной из привычных и, как вам кажется, устойчивых валют — доллара, это спровоцирует инфляцию и чрезмерное потребление, граничащее с маниакальностью всего, на что падет глаз человечества.

«Восстание искусственного интеллекта»— пока звучит как байка из блокбастера «Терминатор», но это только пока. Умные машины давно и прочно ассимилировались в нашем мире, люди подарили им интеллект и даже чувства.

Они продолжают совершенствовать искусственный разум, очень опрометчиво на мой взгляд. Ведь по итогу выживет сильнейший, и я очень сомневаюсь, что человечество окажется сильной стороной.

Также 2022 год ознаменуется климатическим хаосом. Нас ждут ураганы и подводные взрывы природного газа, лесные пожары и чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды. Своими руками мы творим свою будущую реальность, вот только жить в ней будут наши дети!

Подумайте на досуге об этом. Как бы не пришлось платить за воздух в прямом смысле этого слова.

Мор всегда находится рядом

— А как будет развиваться пандемия?



— Будет развиваться, будет мутировать и выдавать новые штаммы.

— Вирусологи сейчас часто говорят, что коронавирус и другие пандемии теперь будут постоянным спутником человечества. Что вы думаете на этот счет?



— Пандемии, различного рода эпидемии и моры давно являются спутниками человечества. Тиф посетил эту землю еще в 430 году до нашей эры, знатно почистив ряды древних афинян, после чего приобрел название «Афинская чума».

Сама чума являлась несколько раз в этот мир, унося за собой миллиарды жизней. Потом были оспа и холера, испанка и всевозможные виды гриппа от птичьего до свиного, также полиомиелит и прочие «радости».

Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента, как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается Ящик Пандоры — так было, есть и будет всегда.

— Почему коронавирус появился именно сейчас?



— Сейчас наше общество проживает эпоху неосознанного потребления и деморализации. Стержень человечества утратил истинный свет. Таким образом высшие силы хотят восстановить баланс, но человечество пока глухо к сигналам вселенной, слишком прогрессивным оно себя считает.

Мы почти забыли тот язык, на котором стоит говорить с богом — язык своей души. Зато выучили кучу новых модных слов типа: краш, вписка, кьюар-код, зашквар, и это полный зашквар, хочу заметить вам на модном нынче языке.

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