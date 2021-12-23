«Бодрову платили меньше»: Салтыкова впервые озвучила свой гонорар за съемки в фильме «Брат-2»

По словам певицы, у нее было всего шесть съемочных дней.

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Алена, блин!» озвучила сумму своего гонорара за съемки в картине «Брат-2».

«Мне трудно понять, что я вошла в историю с фильмом «Брат-2». Но мозгами я понимаю, что это так. Я попросила немалый гонорар у режиссера. Три тысячи долларов был у меня съемочный день». Ирина Салтыкова

«А сколько было съемочных дней?» — задала вопрос ведущая проекта Алена Жигалова.

«Было, по-моему, шесть, но так другим актерам не платили», — заметила Салтыкова.

«Бодрову платили меньше?», — удивилась Жигалова.

«Конечно. Всем меньше», — ответила Ирина Салтыкова.

Напомним, что фильм «Брат-2» в свое время имел огромную популярностью. Режиссером картины выступил Алексей Балабанов.

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