Показ фильма «Брат-2» на Первом канале внезапно закончился кадрами протестов в США

Неожиданно закончился показ легендарного фильма «Брат-2» на Первом канале в минувшее воскресенье, 7 июня. Вместо титров с участниками съемочной группы, зрители наблюдали видеоролики протестов в США под песню «Гудбай, Америка». Митингующие разрушали автомобили, поджигали магазины и устраивали форменный беспредел, но почему именно эти кадры были показаны после «Брата-2» — непонятно.

Напомним, акции протеста начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда, который погиб в результате действий сотрудника полиции.

Кинопродюсер Сергей Сельянов объяснил журналистам издания «Газета.ру», как кадры бунтов в США могли попасть в российскую картину. По его словам, каналы получают полные права на использование фильмов, поэтому нарушений по сути нет. Что касается изменений изначального вида фильма, то тут тоже все неоднозначно, так как проект довольно старый и его видели почти все, вот если бы это была премьера, то возмущения были бы оправданы.