В Москве сдали в аренду комнату Данилы Багрова из фильма «Брат-2»

Однако, многие пользователи соцсетей не верят, что в объявлении говорится именно о той самой квартире.

Жители и гости Москвы получили возможность снять себе комнату Данилы Багрова — ту самую, в которой проходили съемки фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым – младшим. По крайней мере, так говорится в объявлении, которое появилось во «ВКонтакте» — в группе по поиску квартир, сдающихся в аренду.

Владелец жилища сообщил, что объект находится в районе станции метро «Динамо». Потенциальный жилец должен будет платить 15 тысяч рублей в месяц и за коммунальные услуги. Хотя точного сходства, как в фильме, он не получит: со времен съемок в квартире был сделан ремонт, поменялась мебель. Из-за этого пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению, назвав его «маркетинговым ходом». В частности, люди не увидели на новом фото того же балкона, что был запечатлен в кино.

Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат-2» вышел в 2000 году, но уже успел стать культовым. Кроме Бодрова, в нем снимались Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова и множество других звезд в роли самих себя.

А в квартире какого киногероя хотели бы пожить вы?