«О, эта рыжая копна»: Литвинова вспомнила совместную работу с Балабановым

Известная актриса и кинорежиссер Рената Литвинова регулярно радует поклонников в Сети своими фотографиями — в Instagram у звезды почти миллион подписчиков, которые с восторгом отзываются на каждую публикацию любимицы.

На этот раз актриса поделилась фотоархивом. Она разместила фото пятнадцатилетней давности со съемок фильма «Мне не больно» Алексея Балабанова. На снимке 39-летняя Литвинова предстала вместе с культовым отечественным режиссером.

«Режиссер-глыба — черная и непобедимая — в творчестве, светлая и блаженная — по-человечески. В жизни совершенно беззащитная глыба, — написала под снимком Рената.

В картине, о которой вспомнила актриса, она сыграла содержанку. Ее образ, воплощенный на экране, врезался в память многих критиков и поклонников. После премьеры игра Литвиновой была оценена по достоинству — звезда получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль.

«Рената, такая красивая и молодая, и такая неповторимая», «Вы, Рената, в этом фильме совершенно восхитительны!», «Самая четкая роль», «О, эта рыжая копна!», «Он гений, ты тоже гений», «Какие вы красивые», «Нежнейший фильм», — написали поклонники.

Литвинова задалась вопросом, что бы сейчас снимал Балабанов, если бы был жив. Напомним, легендарный кинодеятель ушел из жизни в 2013 году.