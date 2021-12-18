«Для успешного расширения семьи»: Макеева объяснила, зачем взяла фамилию мужа

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков вновь побывали в ЗАГСе. Актриса решила сменить фамилию. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева.

В своем инстаграме звезда объяснила, зачем пошла на такой шаг.

«Для успешного расширения семьи необходимо войти в родовую программу мужа и по иерархии принадлежать его родовой системе. Я никогда не меняла фамилии и меня пугают хлопоты с переменой всех документов, но вопрос важен и принципиален и я решилась на этот шаг. Я вообще могу сказать, что в моей жизни произошли невероятные изменения. Я точно теперь знаю, что надо делать, если вы запутались и потеряли веру в себя», — написала Макеева.

Напомним, в мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Пара обвенчалась в церкви. Буквально через несколько дней, 23 декабря, актриса отметит свое 40-летие.

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