«Сыграю Татьяну Ларину в 40 лет»: Макеева рассказала о новой роли, которую ей доверили

Буквально через несколько дней Анастасия Макеева отметит свой день рождения. 23 декабря звезде театра исполнится 40 лет. Накануне личного праздника она сообщила своим фанатам в инстаграме, что в конце декабря вновь сыграет Татьяну Ларину.

«24, 25, 26-го декабря в театре «ЛДМ. Новая сцена» я снова сыграю Татьяну Ларину в 40 лет. Доверяют мне еще такие роли. 28-го — «Дон Жуан» — будут исполнены новые арии в спектакле в Питере. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января покой нам только снится — «Мастер и Маргарита» в театре «ЛДМ. Новая сцена». Пока вы отдыхаете, мы для вас работаем», — написала Макеева.

Напомним, в этом году Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал Роман Мальков. На днях актриса решила взять фамилию мужа и стала Мальковой-Макеевой. Свой поступок она объяснила тем, что хочет расширить семью.

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