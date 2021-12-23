«Произойдет чудо?»: Малькова три месяца ждет алименты от мужа Макеевой

После развода с бизнесменом Романом Мальковым, который женился на актрисе Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. Вместе с ней – трое детей от строителя, которым, по ее словам, он не платит алименты.

«Три месяца нет алиментов. Интересно, к Новому году произойдет чудо?» — написала Малькова в своем инстаграме.

Напомним, старший сын Романа и Светланы – 17-летний Андрей – еще весной переехал жить к отцу и мачехе в Москву. В своем инстаграме он нередко высказывается в адрес мамы в унизительной форме. Светлана же накануне попросила своих фолловеров не писать сыну гадости в комментариях по этому поводу.

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