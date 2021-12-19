«Я счастлива!»: Малькова объяснила, как устроила личную жизнь

После развода с Романом Мальковым, который стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, старший Андрей перебрался к отцу и мачехе в Москву.

В своем инстаграме многодетная мама поделилась своим рецептом счастья.

«Я счастлива! Счастлива, что у меня есть мои дети, моя свобода, возможность путешествовать, улыбаться. Да, многодетная мама, да в Париже, да! Счастлива! Делюсь своим теплом с вами», — написала Малькова.

Напомним, что Светлана и Роман никак не могут решить вопросы выплаты алиментов. По словам художницы, бизнесмен уже три месяца не платить деньги детям. Сам же Роман и Анастасия Макеева утверждают об обратном.

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