«Мне больно читать»: Малькова встала на защиту сына, который унижал ее в Сети

Старший сын Светланы и Романа Мальковых – 17-летний Андрей – еще весной перебрался к отцу и мачехе в Москву. Он ни раз делал унизительные заявления в своем инстаграме в адрес родной мамы, отмечая, что она просто пиарится на всем скандале.

Ранее художница отмечала, что не поддерживает отношения с сыном. Но теперь обратилась к фолловерам.

«Дорогие мои подписчики. Мы все подводим итоги года, ждем чудес, загадываем желания. Я общаюсь к вас с просьбой – не пишите ничего Андрею. Я мама. У меня четверо детей, я люблю их всех. Благодарю вас за понимание. Мне больно читать некоторые комментарии, обращенные к моему сыну. Время все расставит по местам, я верю», — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Он уверяет, что отец не платит алименты вот уже три месяца.

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