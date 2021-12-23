«Служить тебе, как служит король своей королеве»: Мальков нестандартно поздравил Макееву с 40-летием

Анастасия Макеева отмечает свой день рождения 23 декабря. Актрисе исполнилось 40 лет. В числе первых с этим днем ее поздравил любимый муж, Роман Мальков. В своем инстаграме он оставил трогательный текст.

«С днем твоего рождения, моя богиня. Ты любишь этот мир и всех вокруг, как никто на этом свете, дай тебе Бог, еще лет сто, освещать все вокруг! Я тебя люблю, я перед тобой преклоняюсь! Ты талантлива без границ, и я счастлив, что ты моя венчанная небесами жена. Я буду тебя оберегать и заботиться, служить тебе, как служит король своей королеве! Обожаю тебя, мой Малек», — написал Мальков.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков вступили в брак в мае этого года. Пара обвенчалась в одном из храмов Крыма. А в середине декабря актриса решила взять фамилию мужа. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева.

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