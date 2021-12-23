«Больше не вижу смысла этого скрывать»: Костенко выступила с неожиданным заявлением

Недавно модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов стали родителями в третий раз. У спортсмена родился долгожданный сын, которого назвали Алексей.

Через некоторое время после родов Анастасия решила, что пора приводить себя в форму и уже активно занимается в спортзале. Хотя результат пока, по ее мнению, далек от идеального.

«Я знаю, что у меня бока. Вижу себя и адекватно оцениваю картину. Я же не булочками их наела. Я вынашивала третьего ребенка подряд. Думаете мне самой приятно видеть себя такой? Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться и разглаживаться, целлюлит…Зачем вы все время мне об этом пишите? Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность – это сложно. Низкий поклон женщинам, особенно тем, кто родил нескольких детей подряд. Это счастье, но это сложно. И пока легче не становится», — написала Костенко в своем микроблоге.

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Напомним, у Костенко и Тарасова подрастают две дочки – Милана и Ева. Кроме того, у футболиста есть старшая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

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