«Благодать зажглась в душе»: Тарасов и Костенко покрестили сына

Это уже третий ребенок, которого супруги крестят вместе.

Спустя полтора месяца после появления на свет долгожданного сына футболист Дмитрий Тарасов с женой покрестили малыша. Накануне в одном из столичных храмов состоялось первое в жизни крохи таинство.

Молодые родители долго готовились к нему, все учли и перепроверили, хоть это уже третье в их семье детское крещение. Анастасия Костенко в своем микроблоге опубликовала заветные кадры из церкви, на которых показала крестных родителей.

До настоящего момента Тарасов и Костенко лишь раз показали лицо сынишки, предпочитая его скрывать смайликами. Возможно, после крещения они позволят подписчикам как следует рассмотреть кроху и узнать, на кого же он больше похож.

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