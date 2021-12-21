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«В карете прошлого далеко не уедешь»: Костенко ответила Бузовой после скандала с Тарасовым

Модель разместила в соцсетях крылатую фразу писателя Максима Горького.

«В карете прошлого далеко не уедешь»: Костенко ответила Бузовой после скандала с Тарасовым
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко в сторис Instagram заступилась за своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, у которого на днях случился конфликт с бывшей женой певицей Ольгой Бузовой.

«В карете прошлого далеко не уедешь». «На дне». Максим Горький».

Анастасия Костенко
Комментарий Анастасии Костенко
Комментарий Анастасии Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Напомним, что несколько дней назад Ольга Бузова публично оскорбила Дмитрия Тарасова на светском мероприятии. Со сцены она заявила, что в зале сидит ее бывший муж. «Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!»

Любопытно, что сам Дмитрий Тарасов был несколько удивлен такой выходке бывшей жены. Он продолжил общаться со своими друзьями и сделал вид, что ему реплики Ольги Бузовой не интересны.

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Тэги

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовКнига "На дне"Максим ГорькийОльга Бузова