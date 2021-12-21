«В карете прошлого далеко не уедешь»: Костенко ответила Бузовой после скандала с Тарасовым

Модель Анастасия Костенко в сторис Instagram заступилась за своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, у которого на днях случился конфликт с бывшей женой певицей Ольгой Бузовой.

«В карете прошлого далеко не уедешь». «На дне». Максим Горький». Анастасия Костенко

Напомним, что несколько дней назад Ольга Бузова публично оскорбила Дмитрия Тарасова на светском мероприятии. Со сцены она заявила, что в зале сидит ее бывший муж. «Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!»

Любопытно, что сам Дмитрий Тарасов был несколько удивлен такой выходке бывшей жены. Он продолжил общаться со своими друзьями и сделал вид, что ему реплики Ольги Бузовой не интересны.

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