Уже пухлые щечки наел: Костенко показала, как подрос месячный сынок от Тарасова

В конце октября футболист Дмитрий Тарасов стал отцом долгожданного сына. Третьего ребенка ему родила жена Анастасия Костенко.
Малышу Алексею уже идет второй месяц. Кроха заметно подрос и стал упитанным младенцем. То, что он уже наел пухлые щеки, показала Костенко у себя в микроблоге. Молодая мамочка положила сыночка к себе на грудь и собралась укладываться спать.
Счастливые родители не могут надышаться на кроху. Тарасов нянчится с крохой каждый день, кормит его и виртуозно меняет подгузник, гуляет и возит в поликлинику. Костенко уже устроила семейную фотосессию, на которой они с детьми наряжались в одинаковом стиле
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