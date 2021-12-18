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Уже пухлые щечки наел: Костенко показала, как подрос месячный сынок от Тарасова

Алексей растет не по дням, а по часам и становится настоящим богатырем.

Уже пухлые щечки наел: Костенко показала, как подрос месячный сынок от Тарасова
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В конце октября футболист Дмитрий Тарасов стал отцом долгожданного сына. Третьего ребенка ему родила жена Анастасия Костенко.

Малышу Алексею уже идет второй месяц. Кроха заметно подрос и стал упитанным младенцем. То, что он уже наел пухлые щеки, показала Костенко у себя в микроблоге. Молодая мамочка положила сыночка к себе на грудь и собралась укладываться спать.

Анастасия Костенко с сыном. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Счастливые родители не могут надышаться на кроху. Тарасов нянчится с крохой каждый день, кормит его и виртуозно меняет подгузник, гуляет и возит в поликлинику. Костенко уже устроила семейную фотосессию, на которой они с детьми наряжались в одинаковом стиле

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