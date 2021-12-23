«Хочу второго»: Саша Савельева мечтает родить Кириллу Сафонову еще одного ребенка

Экс-участница «Фабрики» Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов вместе более десяти лет. Мужем и женой они стали в 2010-м, а испытать родительское счастье смогли не так давно. Два с половиной года назад певица родила долгожданного сына. Мальчика назвали Леон.

Теперь же пара задумалась о прибавлении в семействе.

«Очень хочу второго, но чуть позже», — рассказала Савельева в инстаграме своим фолловерам.

Напомним, в этом году, 25 декабря, артистка отметит свой 38-й день рождения. После ухода из «Фабрики» она решила строить сольную карьеру и больше времени уделять семье. К слову, у 48-летнего Кирилла Сафонова есть 26-летняя дочь Анастасия от первых отношений.

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