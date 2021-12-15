Элегантная пара: Савельева в брюках клеш и джемпере с воротником «Клодин» вышла в свет с Сафоновым

Саша Савельева многим знакома по группе «Фабрика». Она была солисткой коллектива много лет, но теперь строит сольную карьеру. Новый этап в жизни артистки наступил, когда она родила первенца.
Со своим мужем Кириллом Сафоновым певица счастлива больше 10 лет, но о детях они долго даже не думали. Теперь у них подрастает двухлетний сын Леон. Влюбленные часто путешествуют вместе с малышом.
Савельева быстро вернулась в форму после родов. Теперь она часто участвует в фотосессиях. Певица предпочитает выглядеть женственно, но сдержано. 14 декабря она посетила пре-пати журнала Hello.
На этот раз ее сопровождал муж. Для такого вечера многие гости соблюли total black дресс-код. Саша предстала на ковровой дорожке в брюках клеш и джемпере с кружевным воротничком «Клодин». Сафонов был в костюме и черной рубашке.
На мероприятии артистка встретила своего друга Владислава Лисовца. Они разместились за одном столиком. перед гостями выступила Кристина Орбакайте, которая пришла с сыном Дени.
Поклонники одарили комплиментами артистку. Многие отметили, что Саша и Кирилл гармонично смотрятся вместе. «Какая пара», «Очень красивая, Саша», «Прям стиляги», «Ну как вы друг другу подходите», «Просто бесподобно», «Это круто! Саша, какая вы стильная», -прокомментировали кадры пользователи Сети.
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