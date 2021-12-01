Савельева в двубортном жакете и сапогах-трубах предстала с Сафоновым на красной дорожке

Саша Савельева прославилась, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Она не скрывает, что много городов объездила с группой «Фабрика».

Певица никогда не была обделена мужским вниманием, но ее смог покорить только актер Кирилл Сафонов. Они вместе уже 11 лет. Примечательно, что долго у них не было общих детей, но артистка подарила избраннику сына Леона. Теперь у нее в жизни главное не карьера, а семья.

Но Саша быстро вернулась в форму. В этом году она сняла новый клип и много путешествовала. Певица наслаждалась поездками с мужем и сыном. Но также она не упускает возможности, чтобы отметиться на публике.

Артистка всегда подбирает себе модные образы. Накануне она появилась на премьере фильма «Спенсер». На красной дорожке Савельева позировала в лосинах и двубортном жакете оверсайз. Лук дополнили сапоги-трубы и шляпка. Ее сопровождал Сафонов, который облачился в брюки и свитер.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие осыпали их комплиментами. Они заметили, что пара оделась в одной гамме. «Шикарная Саша», «Ну что за пара! Вы олицетворяете любовь», «Просто котики», «Какая прелесть! Откуда у вас столько сил», «Просто элегантные, стильные», «Кирилл рядом с вами просто сияет», «Как вам повезло, под крылом такого красавца», — стали писать пользователи Сети.

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