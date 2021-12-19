«Ленивая попрошайка, детьми займись»: Макеева вспылила в адрес Мальковой, назвав «брехушкой года»

Четвертый муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков – до встречи с ней жил и работал в Словении. Там у него была жена Светлана и четверо детей. После развода Малькова осталась жить в Любляне с тремя детьми. По ее словам, отец не платит детям алименты вот уже три месяца.

На защиту Романа встала Анастасия. Актриса высказалась в своем инстаграме.

«До чего же ты скучная женщина! Ты каждую выплату по графику будешь демонстрировать? Покажи документы по задолженности… Брехушка года, подай на меня в суд или тоже подработаешь ко мне свои обиды? Ленивая попрошайка, детьми займись. Сидишь в нете и ноешь круглосуточно», — написала Макеева.

Напомним, на днях актриса взяла фамилию мужа. Теперь имя актрисы звучит как Анастасия Малькова-Макеева.

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