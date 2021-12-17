«Поздравьте меня»: Анастасия Макеева взяла фамилию четвертого мужа

Накануне Анастасия Макеева заинтриговала фанатов кадрами из ЗАГСа. Фолловеры предположили, что актриса будет менять фамилию и предлагали свои варианты. Позже звезда поделилась радостной новостью.

«Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Никогда в жизни я не меняла фамилию и вот обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа. Я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем», — написала Макеева.

Напомним, замуж за Романа Малькова Анастасия вышла в мае этого года. Пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды театра и с тех пор не расстается.

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