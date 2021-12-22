Перед тем, как войти в кадр: Орбакайте запечатлела, как ее приводят в порядок на съемках сериала «Тест на беременность»

50-летняя дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте — востребованная актриса. Между съемками в новогодних программах Кристина Орбакайте успевает еще и сниматься в сериале.

Наследница Аллы Пугачевой появится в третьем сезоне популярного проекта Первого канала «Тест на беременность».

Кристина Орбакайте охотно делится с поклонниками некоторыми деталями съемок. В сторис микроблога она разместила видео, на котором запечатлела, вероятно, момент перед вхождением в кадр.

Видно, как стилист поправляет Кристине Орбакайте прическу, фиксируя ее спреем для волос.

Кстати, в сериале «Тест на беременность» Кристина Орбакайте предстанет в непривычном для всех ее поклонников образе. Блондинка по жизни, в фильме она играет жгучую брюнетку.

Известно также, что в третьем сезоне «Теста на беременность» Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей. Остальные детали пока держатся в секрете.

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