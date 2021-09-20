В новом сезоне сериала «Тест на беременность» появится Кристина Орбакайте

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок третьего сезона популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». В следующем году 8 новых серий станут доступны на электронном видеосервисе, а затем выйдут в эфире Первого канала.

По сюжету, главная героиня в исполнении Светланы Ивановой увольняется из перинатального центра и ищет новое место работы под стать своему таланту. Это оказывается совсем непросто, так как параллельно приходится принимать ухаживания от двух достойных кавалеров.

Но женщина еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям. Она с головой уходит в спасение чужих жизней, из-за чего не остается времени, чтобы заняться своей.

В картине снимаются Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова и Андрей Ургант. Также на одну из главных ролей в проект приглашена Кристина Орбакайте.

«Я с огромным интересом следила за жизнью героев первого и второго сезонов сериала «Тест на беременность». И конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга (режиссер проекта. — Прим. авт.) сыграть в новом третьем сезоне», — признается певица.

Добавим, что Орбакайте снялась во множестве телефильмов, а также в кинокартинах «Чучело», «Виват, гардемарины!» и «Любовь-морковь».

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